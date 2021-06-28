Ставрополец изнасиловал, убил 17-летнюю девушку и пытался поджечь ее тело

54-летний житель Ипатовского городского округа обвиняется в изнасиловании и убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 15 марта 2021 года. 54-летний мужчина пришел в дом к своей экс-сожительнице, где спровоцировал ссору с ее 17-летней дочерью.
Во время конфликта гость несколько раз ударил девушку кулаком в область головы. А когда она оказалась в бессознательном состоянии, изнасиловал ее.
На этом злоумышленник не остановился. Он задушил девушку и попытался поджечь ее тело. Следователи собрали необходимые доказательства.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отчим изнасиловал и задушил студентку-падчерицу на Ставрополье
Виновный задержан (Подробнее)