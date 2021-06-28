На Ставрополье краевой бюджет вырастет на 8 млрд рублей

В Ставрополе завершилось заседание правительства края, на котором утвердили законопроект о поправках в региональный бюджет. Губернатор сообщил, что передают его в Думу края.

Владимир Владимиров объяснил, почему понадобились поправки? - Потому что доходы краевого бюджета сверхпланово выросли на 8 миллиардов рублей. Появилась возможность увеличить и расходы. Также он рассказал, на что направят дополнительные средства.

- На повышение до 5 тысяч рублей ежегодного «школьного» пособия для многодетных семей. В этом размере оно должно быть выплачено в августе. На выплаты медикам, заразившимся коронавирусом при исполнении своих обязанностей. На выплаты пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На повышение зарплат в бюджетной сфере.

Также с 1 октября 2021 года на 3,6% увеличатся зарплаты у ряда категорий работников. Это те, кто не охвачен «индексирующими» пунктами «майских» Указов президента или чья зарплата не подлежит увеличению в связи с изменением МРОТ. Если конкретно: это специалисты по соцработе, комплексной реабилитации, социальные психологи, помощники воспитателей детских садов, сотрудники краевых аварийно-спасательной и ветеринарной служб.

Также деньги пойдут на улучшение антитеррористической защищенности школ: установку систем видеонаблюдения, приведение в порядок периметров. На улучшение материально-технической базы медучреждений. На увеличение дорожного фонда – больше отремонтируем местных дорог. На строительство 12 учреждений образования. В том числе начнем возведение 3 новых школ – в Ставрополе (на 990 и на 1550 мест) и в Михайловске (на 1 000 мест) На развитие коммунальной инфраструктуры - начнем строить коллектор на ул. 45-я Параллель в краевом центре.