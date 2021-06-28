На Ставрополье с 1 октября 2021 года на 3,6% увеличатся зарплаты у ряда категорий работников. Об этом 28 июня сообщил губернатор региона.

Это те, кто не охвачен «индексирующими» пунктами «майских» Указов президента или чья зарплата не подлежит увеличению в связи с изменением МРОТ.

Если конкретно: это специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, помощники воспитателей детских садов, социальные психологи, сотрудники краевых аварийно-спасательной и ветеринарной служб.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье средняя зарплата, начисленная сотрудникам в январе-марте 2021, составила 33 154 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстат. Эта сумма увеличилась по сравнению с прошлым годом на 5,5%.

Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 53,8 тыс. рублей; деятельности в области информации и связи - 44,4 тыс. рублей; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 44,1 тыс. рублей; государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 40,6 тыс. рублей; добыче полезных ископаемых – 40,5 тыс. рублей; в профессиональной, научной и технической сферах – 40,4 тыс. рублей.