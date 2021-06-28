В Ессентуках экс-сотрудник Роспотребнадзора ответит за получение крупной взятки

В Ессентуках бывшего сотрудника Роспотребнадзора подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с октября 2020 года по май 2021 года мужчина получил от одной из организаций 400 тысяч рублей взятки.

За эти деньги он обещал не привлекать к административной ответственности организацию, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов, а также оказывать покровительство при рассмотрении жалоб, поступающих в Роспотребнадзор на эту организацию.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске на строительстве детской площадки украли 800 тысяч рублей. Для получения незаконной прибыли мужчина указал недостоверные сведения об объемах выполненных работ в разрез проектно-сметной документации.