На службу в Ставропольское линейное отделение полиции требуются сотрудники

На службу в органы внутренних дел для замещения вакантных должностей вправе поступать граждане России, в том числе имеющие гражданства другого государства в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие соответствующие образование.

А если конкретнее, не ниже среднего полного образования - для должностей младшего начальствующего состава, не ниже среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности - для должностей среднего начальствующего состава, не имеющие (имевшие) судимости и способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются льготы и социальные гарантии, в том числе:

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска и обратно;

- стабильное и своевременное денежное довольствие;

- дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел, а также дополнительный отпуск за ненормированный служебный день;

- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных учреждениях системы МВД;

- бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях системы МВД, в том числе членов семьи;

- обеспечение форменной одеждой;

Эти люди также имеют возможность выходить на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в Вооруженных Силах РФ.

Для получения консультаций по интересующим вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Ставропольского ЛО МВД России на транспорте по телефонам: 27-03-91, 8-999-496-43-26.