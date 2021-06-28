В КЧР водитель Mercedes-Benz попал в больницу после попадания булыжника в салон

В Карачаево-Черкесии водителю "Mercedes-Benz GLE 350" угрожала опасность после схода нескольких камней с горы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Фото: УМВД по КЧР

Вечером 27 июня 33-летний житель Кисловодска ехал по трассе "Пятигорск — Карачаевск". Камни упали на крышу и пробили стеклопакет, скальная порода оказалась в салоне дорогой иномарки [цена машины - около 8 млн рублей - Прим.].

Фото: УМВД по КЧР

- В результате данного происшествия водитель госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель трезвый. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины аварий. Участок дорог, на которых произошли ДТП, не является очагами аварийности, - сказано в сообщении полиции.