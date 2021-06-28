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Происшествия28 июня 2021 13:23

В КЧР водитель Mercedes-Benz попал в больницу после попадания булыжника в салон

Обстоятельства аварии устанавливаются
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Карачаево-Черкесии водителю "Mercedes-Benz GLE 350" угрожала опасность после схода нескольких камней с горы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Фото: УМВД по КЧР

Фото: УМВД по КЧР

Вечером 27 июня 33-летний житель Кисловодска ехал по трассе "Пятигорск — Карачаевск". Камни упали на крышу и пробили стеклопакет, скальная порода оказалась в салоне дорогой иномарки [цена машины - около 8 млн рублей - Прим.].

Фото: УМВД по КЧР

Фото: УМВД по КЧР

- В результате данного происшествия водитель госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель трезвый. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины аварий. Участок дорог, на которых произошли ДТП, не является очагами аварийности, - сказано в сообщении полиции.

Фото: УМВД по КЧР

Фото: УМВД по КЧР