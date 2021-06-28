В пандемию ставропольцы стали больше интересоваться ЗОЖ и спортом

Для сравнения взяли нынешний май и аналогичный период допандемийного 2019 года и выяснили, что самый большой прирост показали магазины спорттоваров - здесь количество платежей увеличилось вдвое. На втором месте веломагазины - покупать велосипеды ставропольцы стали чаще - на 67%.

На 50% увеличилось количество покупок билетов на спортивные мероприятия (+50%). На четвертом месте фитнес-клубы, здесь прирост составил 42%. При этом средние чеки в веломагазинах и магазинах спорттоваров выросли на 30% и 14% соответственно, а билеты на спортивные мероприятия и услуги фитнес-клубов подешевели на 14% и 11%.

Аналитики выяснили также, что самые спортивные на Ставрополье - это мужчины среднего возраста. Во всяком случае, именно они чаще всего делают покупки в магазинах спорттоваров (74% от общего числа транзакций). Они же предпочитают и спортивные мероприятия - 58%.

А вот фитнес-клубы женщины посещают практически наравне с сильным полом - 46% и 54% платежей соответственно. При этом примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают ставропольцы в возрасте от 35 до 50 лет.

Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. Однако количество транзакций, совершаемых молодежью в фитнес-клубах и при покупке билетов на спортивные мероприятия, практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.