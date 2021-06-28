ВТБ финансирует Невинномысский радиаторный завод

ВТБ установил кредитный лимит в размере 100 млн рублей сроком до трех лет крупному промышленному предприятию Ставрополья - ООО «Невинномысский радиаторный завод». Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

Невинномысский радиаторный завод расположен на территории Невинномысского регионального индустриального парка (РИП). Предприятие начало свою работу в соответствии с Государственной программой «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

На сегодняшний день завод выпускает более 2 млн секций в год. На производственных площадках работают 250 квалифицированных специалистов. В производстве используются 98% российского сырья. Доля рынка - 5%.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, подчеркнул: «Продукция Невинномысского радиаторного завода успешно замещает импорт из других стран, а также востребована на экспорт. При этом руководство предприятия продолжает планомерно вкладывать в развитие площадки. Мы рады содействовать им в этом».

Генеральный директор ООО «Невинномысский радиаторный завод» Андрей Лебедев отметил: «Предприятие реализует проект по модернизации литейного цеха, который позволит увеличить объем производства в 2 раза, до 4 млн радиаторных секций в год, а также позволит нарастить экспорт с 23% до 40%. В связи с планируемым увеличением производственных мощностей нам будет необходим дополнительный объем сырья. Именно на его закупку будут направлены кредитные ресурсы банка-партнера ВТБ».