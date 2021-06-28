«Россети Северный Кавказ» повысили надёжность энергоснабжения 20 тысяч жителей КЧР

Фото: Россети.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» смонтировали 12 единиц современного коммутационного оборудования на трех подстанциях в Карачаево-Черкесии.

Новые вакуумные экологически безопасные выключатели установлены взамен устаревших масляных на подстанциях 35-110 кВ «Кавказская», «Бесленей» и «Заречная». Обновление оборудования позволит повысить надежность энергоснабжения более 20 тысяч жителей нескольких населенных пунктов в Абазинском, Прикубанском и Хабезском районах Карачаево-Черкесии.

Выключатели являются одним из важных элементов коммутационного оборудования подстанций. Они необходимы для отключения основного оборудования в случае возникновения нештатных ситуаций или в рамках текущей эксплуатации. В числе главных преимуществ - отсутствие необходимости в постоянной замене масла или газовой среды, отсутствие протечек, то есть экологичность и большой срок службы. Поэтому их обновление позволит повысить коммутационный ресурс оборудования, увеличить межремонтные сроки и, как следствие, сократить затраты на техническое обслуживание.

Всего до начала осенне-зимнего периода на этих питающих центрах будет установлено 23 единицы такого оборудования. Работа проводится в рамках поэтапной замены устаревших масляных выключателей на более современные экологичные вакуумные и элегазовые.

За последние два года филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» уже обновил 35 единиц коммутационного оборудования на пяти подстанциях 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение Прикубанского, Усть-Джегутинского, Малокарачаевского, Карачаевского районов и Черкесска.