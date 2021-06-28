Силовики задержали генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»

В ближайшее время СК направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергей Бондаренко подозревается в присвоении. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в феврале 2019 года герой истории для уменьшения стоимости служебного автомобиля «Тойота» модели «ЛендКрузер 200»произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден.

После этого с 2020 года по февраль 2021 года Бондаренко через подставных лиц выкупил у АО «Газпром газораспределение Ставрополь» эту иномарку за 890 тысяч рублей и передал ее своему папе в постоянное пользование. В результате чего АО «Газпром газораспределение Ставрополь» причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Следователи задержали генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас по месту жительства подозреваемого проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что заместители Бондаренко также проходят фигурантами уголовного дела.

Осенью экс-замдиректора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и экс-исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Сергея Харькова задержали.

По версии следствия, Гридневу передали 200 тысяч рублей взятки от одной организации. Посредником выступил Харьков.

Бондаренко возглавляет «Газпром межрегионгаз Ставрополь» с февраля 2019 года. В газовой отрасли работает более 20 лет, начинал с юридического отдела в «Тамбовоблгаз».

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