На Ставрополье убрали 5% площади зерновых и спрогнозировали рост урожайности в 2021 году

На сегодняшний день в Ставропольском крае закончили уборку 5% всех посевной площади. В этом году с каждого округа должны собрать до 40 центнеров зерна, в 2020 году было 27 центнеров. За весь год должны убрать около 8 млн тонн зерна, что на 20% больше показателей урожая прошлого года.

В 2020 году многие растения погибли из-за засухи, но обильные осадки в начале 2021 года хорошо напитали почву и дали возможность растениям пережить недавние жаркие дни в Ставропольском крае.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что недавно ставропольским аграриями представили новые выведенные сорта морозостойкой пшеницы и других сельхозкультур. Это особенно актуально в условиях непредсказуемой зимы на Ставрополье.