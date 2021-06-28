Осенью 2021 года на Ставрополье впервые появится ферма буйволов

И.о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников рассказал, что осенью 2021 года в регионе впервые завезут буйволов. Их расположат на специализированной ферме в Александровском округе.

- Проект реализуется, решены вопросы по земле, проект стартовал, планируем, что в конце сентября поголовье будет находиться уже на новой ферме. Мы планируем выйти на общее поголовье 500 голов, - заявил Ситников.

Животных будут разводить для мяса и производства последующих продуктов переработки (например, молока). Это первый подобный проект в России. Помимо продуктов, буйволы внесут свой вклад и в развитие туристической сферы.

- Будем видеть, как животное доится, содержится, как идет производство сыров, масла и так далее, - объяснил чиновник.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о повышении урожайности зерновых на Ставрополье в 2021 году. Прошлый год принес мало урожая из-за засухи.