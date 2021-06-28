Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика28 июня 2021 19:38

Осенью 2021 года на Ставрополье впервые появится ферма буйволов

Со временем поголовье вырастет до 500 буйволов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

И.о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников рассказал, что осенью 2021 года в регионе впервые завезут буйволов. Их расположат на специализированной ферме в Александровском округе.

- Проект реализуется, решены вопросы по земле, проект стартовал, планируем, что в конце сентября поголовье будет находиться уже на новой ферме. Мы планируем выйти на общее поголовье 500 голов, - заявил Ситников.

Животных будут разводить для мяса и производства последующих продуктов переработки (например, молока). Это первый подобный проект в России. Помимо продуктов, буйволы внесут свой вклад и в развитие туристической сферы.

- Будем видеть, как животное доится, содержится, как идет производство сыров, масла и так далее, - объяснил чиновник.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о повышении урожайности зерновых на Ставрополье в 2021 году. Прошлый год принес мало урожая из-за засухи.