Кредитный портфель ВТБ в регионах СКФО составил 80,6 млрд рублей

По итогам первого квартала 2021 года совокупный кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане составил 80,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств увеличился на 3% и составил почти 67 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель ВТБ с января по март достиг 37,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса - 21,7 млрд рублей.

«Бизнес-сообщество региона возвращается к привычному ведению бизнеса после ограничений прошлого года. Основные стратегические решения приняты, реструктуризации кредитов в основном завершены. Однако есть предприятия, которые нуждаются в дополнительной поддержке, в первую очередь, это компании из таких пострадавших сфер как общественное питание, индустрия спорта, отдыха и развлечений. Банк продолжает поддерживать представителей данных сфер, в том числе используя льготные инструменты. С начала запуска новой госпрограммы кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 региональным предпринимателям было предоставлено около 140 млн рублей», - подчеркнул Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

Розничный кредитный портфель банка по итогам квартала вырос на 3% и составил 43 млрд рублей, из которых кредиты наличными - 21,5 млрд рублей (+2 %), ипотека - 17,5 млрд рублей (+3%), кредитные карты - 1,5 млрд рублей (+2%), автокредиты - 2,4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц с начала года вырос на 3,5% и достиг 45,2 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов вырос на 12%, до 11,4 млрд рублей. За три месяца банк нарастил объем выданных заемных средств населению регионов СКФО на 34%, до 5,3 млрд рублей. Продажи кредитов наличными составили 3,3 млрд рублей. На улучшение жилищных условий по итогам квартала ВТБ предоставил 1,6 млрд рублей. На покупку автомобилей - 400 млн рублей.

«Рост розничного кредитного портфеля ВТБ в СКФО в первом квартале обусловлен возросшей потребительской активностью в регионе. В силу привлекательных условий собственных программ банка, а также мощной поддержки со стороны государства, жители Северного Кавказа активно использовали заемные средства для реализации отложенных во время режима самоизоляции планов. Драйвером роста портфеля привлеченных средств по-прежнему остаются инвестиционные продукты во многом благодаря развитию технологий и удобной банковской инфраструктуры, которая позволяет даже начинающему инвестору освоить новые инструменты», - отметил Александр Дыренко.