Водопровод Грачевского округа Ставрополья отремонтируют за 95 млн рублей

Губернатор Ставропольского края поручил восстановить водопроводную систему Грачевского муниципалитета, чтобы обеспечить местных жителей качественной питьевой водой. Они пользуются водой Шпаковского группового водопровода.

Сначала заменят участок в 13 километров. Это позволит решить проблему водоснабжения сел Старомарьевка и Надежда, а также хуторов Ташла и Кизилов. После отремонтируют участок длиной 21 км.

Стоимость работ - 95 миллионов рублей, которые выделят из краевого бюджета.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о массовом отравлении жителей села Марьины Колодцы и других населенных пунктов водопроводной водой. В ней нашли сразу и норо- и ротавирусы. Тогда госпитализировали больше 160 человек. в их числе много детей.