Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2021 20:48

Водопровод Грачевского округа Ставрополья отремонтируют за 95 млн рублей

Работы пройдут в два этапа
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Ставропольского края поручил восстановить водопроводную систему Грачевского муниципалитета, чтобы обеспечить местных жителей качественной питьевой водой. Они пользуются водой Шпаковского группового водопровода.

Сначала заменят участок в 13 километров. Это позволит решить проблему водоснабжения сел Старомарьевка и Надежда, а также хуторов Ташла и Кизилов. После отремонтируют участок длиной 21 км.

Стоимость работ - 95 миллионов рублей, которые выделят из краевого бюджета.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о массовом отравлении жителей села Марьины Колодцы и других населенных пунктов водопроводной водой. В ней нашли сразу и норо- и ротавирусы. Тогда госпитализировали больше 160 человек. в их числе много детей.