Второе село в Дагестане закрыли на карантин из-за COVID-19

Глава администрации Акушинского района Махач Аблулкеримов заявил, что село Гапшима закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Это второе село за последние 10 дней, которое закрыли.

- В настоящее время по предложению главного санитарного врача района село Гапшима мы полностью закрыли. Въезд в село и выезд из него организованы строго по необходимости, т.е. имеющим медицинские показания, - заявил чиновник.

Отметим, в селе проживают всего около 2 тысяч человек, поэтому каждый заболевший может вызвать быструю цепную реакцию. Всего госпитализировали 7 человек и держат на контроле почти два десятка тех, кто с ними контактировал. Недавно в селе проходили массовые мероприятия.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Дагестане ввели полный запрет на посещение пациентов в COVID-госпиталях. Ежедневная госпитализация превысила 300 человек, а количество коек для пациентов с ковидом достигло 3 тысяч.