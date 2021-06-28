Власти Пятигорска начали отбор проектов местных инициатив на 2022 год

Стартовал отбор проектов местных инициатив для реализации в 2022 году. Это первый этап формирования списка предложений по благоустройству, на следующем местные жители очно обсудят проекты и примут решение - что они представят властям.

Некоторые площадки осмотрел мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов. Он побывал на детской площадке около Дома культуры поселка Нижнеподкумский. Уже предложили ее отремонтировать и благоустроить окрестности.

Жители поселка Средний Подкумок просят комплексно отремонтировать их Центральную улицу и наладить освещение по улице Маршала Жукова.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обещании губернатора Ставропольского края Владимир Владимирова реализовать более 300 проектов местных инициатив в регионе.