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Общество28 июня 2021 22:14

Власти Пятигорска начали отбор проектов местных инициатив на 2022 год

На следующем этапе жители должны будут собраться и принять решение по ряду идей
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Стартовал отбор проектов местных инициатив для реализации в 2022 году. Это первый этап формирования списка предложений по благоустройству, на следующем местные жители очно обсудят проекты и примут решение - что они представят властям.

Некоторые площадки осмотрел мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов. Он побывал на детской площадке около Дома культуры поселка Нижнеподкумский. Уже предложили ее отремонтировать и благоустроить окрестности.

Жители поселка Средний Подкумок просят комплексно отремонтировать их Центральную улицу и наладить освещение по улице Маршала Жукова.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обещании губернатора Ставропольского края Владимир Владимирова реализовать более 300 проектов местных инициатив в регионе.