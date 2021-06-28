Начальник отдела "Дагэнерго" пойдет под суд за мошенничество на 1 млн рублей

СУ СК России по Дагестану сообщило, что начальнику отдела энергокомпании Гасану Магомедову представили подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах. Его дело уже передали в суд.

По данным следствия, в сентябре 2020 года к Магомедову обратились с вопросом подключения дома к электросети. Он ответил, что стоимость услуги - не менее миллиона рублей, причем речь шла о работе самого Магомедова. То есть только за оформление документов.

Настоящая цена услуги не более 2 тысяч рублей.

Местный житель платить не стал и пошел в полицию с заявлением. Теперь суд решит судьбу Магомедова.

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