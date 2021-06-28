На Ставрополье сошел сель, ГИБДД перекрыло дороги

В пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю сообщили, что в двух муниципалитетах региона перекрыли дороги после сильного дождя и ветра.

- Негативные погодные условия в виде сильного ливня и ветра стали причиной ограничения движения автотранспорта в Буденновском и Благодарненском округах на автодороге "Светлоград-Благодарный-Буденновск" (с 71 по 121 км). Селевые потоки сошли на проезжую часть дороги, сделав ее временно небезопасной для движения транспорта, - сказано в сообщении.

На нескольких участках дежурят отряды полиции, потому что на них сохраняется высокий уровень опасности. До 29 июня в регионе действует предупреждение МЧС о сильном ветре и дожде.