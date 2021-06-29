На Ставрополье за сутки коронавирусом заразились 134 человека. Число заболевших достигло 57039. К утру 29 июня из-под меднаблюдения выписали еще 99 выздоровевших пациентов.

В целом за все время болезнь победили уже 53,8 тысячи человек. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается.

Всего проведено 1 миллион 986 тысяч таких исследований. По словам губернатора, с заболевшими работают врачи. За вчерашний день еще 7 пациентов скончались от ковида.

Число умерших в регионе достигло 1666. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Лучшая защита от вируса - вакцинация. Иммунизационная кампания в крае продолжается. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился губернатор к землякам.

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