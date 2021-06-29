В Ставрополе усилят проверки масочного режима

В Ставрополе провели очередное заседание городского штаба по противодействию распространения Covid-19. Центральными темами стали эпидобстановка, вакцинация и отмена всех массовых мероприятий в крае.

В связи с этим глава города обозначил ряд важных моментов и дал соответствующие поручения по усилению контроля за соблюдением в краевом центре санитарных правил Роспотребнадзора.

Это касается обязательного ношения масок, проведения термометрии и дезинфекции в спортивных, культурных, торговых учреждениях, организациях сферы услуг и общепита.

Соблюдение санитарных правил будут контролировать рейдовые группы, созданные еще в 2020 году.

С начала 2021 года они проверили около 4,5 тысяч учреждений и организаций, провели почти 4 тысячи профилактических бесед. Тех, кто не понимает слов, ждут административные штрафы. На рассмотрении в судах около 100 административных материалов.

Предпринимателям настоятельно рекомендуют организовать масочный режим с предоставлением бесплатных одноразовых масок и возможности обработки рук. Кроме того, необходимо измерять температуру работникам, обрабатывать контактные поверхности, обеззараживать воздух, а также информировать посетителей и работников о важности соблюдения масочного режима, дезинфекции и необходимости прививаться.

В том числе с помощью визуальных и аудиосредств.

К слову, информировать ставропольцев на улицах города по-прежнему будет машина спасателей, оборудованная громкоговорящей связью.

Рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных правил на предприятиях Ставрополя продолжатся в усиленном режиме. Администрация города призывает горожан и гостей краевой столицы проявить ответственность и сознательность.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заразились 134 человека. Число заболевших достигло 57039. К утру 29 июня из-под меднаблюдения выписали еще 99 выздоровевших пациентов.

В целом за все время болезнь победили уже 53,8 тысячи человек. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается.

Всего проведено 1 миллион 986 тысяч таких исследований. По словам губернатора, с заболевшими работают врачи. За вчерашний день еще 7 пациентов скончались от ковида.

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