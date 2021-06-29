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Происшествия29 июня 2021 9:22

В Ставрополе из окна четвертого этажа упала 4-летняя девочка

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе опрашивают соседей, родственников
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел вечером 28 июня в Ставрополе. С 4 этажа одной из квартир выпала 4-летняя девочка. Известно, что в момент трагедии в квартире находились ее родители и сестра.

С полученными травмами малышку доставили в больницу. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе опрашивают соседей, родственников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

- По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.