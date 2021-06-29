Иммунизацию против COVID-19 в Ставрополе завершили 65 тысяч человек. Об этом глава города доложил губернатору Ставрополья во время встречи. Более трети из этого количества – люди старше 60 лет.

Также обеспечена вакцинация 55% работников образовательных организаций. В Ставрополе активно проводятся проверки соблюдения профилактических мер на рынках и в магазинах, кафе и ресторанах, общественном транспорте.

В краевом центре за сутки коронавирусом заболело 38 человек. На сегодняшний день Ставрополь лидирует в крае по числу зараженных. Всего за время пандемии в краевом центре зафиксировано 10836 случаев.

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