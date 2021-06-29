Прокуратура установит, почему 4-летняя девочка выпала из окна в Ставрополе

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после того, как из окна многоэтажки выпала 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось вечером 28 июня. Ребенок, находясь в квартире с семьей, облокотилась на сетку и упала. Девочку госпитализировали.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.