На Ставрополье к 29 июня выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

Больше всех зараженных в Ставрополе. За сутки там заболело 38 человек. Всего – 10836 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в крае число зараженных коронавирусом достигло 57039. За вчерашний день зафиксировано еще 134 новых случая заболевания. Больше всех зараженных в Ставрополе. За сутки там заболело 38 человек. Всего – 10836.

На втором месте расположился Грачевский район – 11 человек. За весь период пандемии – 937. На третьем оказался Железноводск, там 10 зараженных за сутки.

Число заболевших достигло 1229. В Невинномысске – 9 зараженных за вчерашний день, в Георгиевском округе – 8, в Кисловодске – 7, в Пятигорске – 4. В Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Красногвардейском, в Курском, Предгорном, Новоселицком, Степновском районах и округах, а также в городе Лермонтове за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за вчерашний день от коронавируса скончались еще 7 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Всего на Ставрополье жертвами болезни стали 1666 человек. Губернатор края выразил соболезнования родным и близким этих людей.

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