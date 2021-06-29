Между Минеральными Водами и Минском открывается авиасообщение

В Ставропольском крае расширяется география международных авиаперелетов. Так, с 29 июня из аэропорта Минеральных Вод будет выполняться новый рейс «Минеральные Воды – Минск – Минеральные Воды». Об этом рассказал губернатор региона.

- Это происходит впервые со времен существования СССР. Новое направление будет обслуживать базовый перевозчик аэропорта – авиакомпания «Азимут», - добавил Владимир Владимиров.

Кстати, в июне 2021 года из Минеральных Вод стали выполняться рейсы в Чебоксары, Петразоводск и Ярославль.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 6 октября Ставропольский край открыл авиасообщение между Минеральными Водами и Псковом. Продажи авиабилетов были открыты ранее.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость билетов составит от 2,5 тыс. рублей с ручной кладью, а с багажом – от 5 тыс. рублей.