Минпромторг России поможет Северной Осетии развивать промышленный комплекс

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Свою поездку федеральный министр начал с посещения мемориал «Город ангелов» в Беслане, где возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и героям-спецназовцам.

Во Владикавказе Денису Мантурову в сопровождении врио главы РСО - Алания Сергея Меняйло показали два крупнейших предприятия республики - работающий на гособоронзаказ завод «Победит» и мебельную фабрику «Рокос», одно из системообразующих предприятий российской экономики.

Затем руководитель республики и министр провели рабочую встречу, на которой обсудили дальнейшее взаимодействия республики и федерального ведомства по развитию промышленного потенциала Северной Осетии.

- Мы сегодня увидели много зон для экономического развития. Потенциал у республики, в том числе человеческий, очень большой. Инфраструктура в республике развита: 97% газификации, три ГЭС, дорожно-транспортная сеть - и федеральная, и региональная - в очень хорошем состоянии. И мы дальше работаем, чтобы поддержать ее. И вот тут я очень надеюсь на помощь и взаимодействие ваших коллег, а также Минпромторга. Не только с точки зрения финансирования, но и методической помощи. Потому что, выстраивая сегодня технологические цепочки на предприятиях, мы сможем тем самым развивать самые разные стороны экономики, - сказал Сергей Меняйло.

В ответ министр пообещал поддержку возглавляемого им ведомства. Кроме того, Денис Мантуров напомнил о возможностях, предоставляемых в рамках нацпроектов. По его словам, «предусмотренного объёма финансирования достаточно для удовлетворения потребностей всех отраслей промышленности».

- Необходимо и дальше расширять географию - через Российский экспортный центр по тем странам, которые вы для себя определите, и где мы могли бы вместе поработать. В части развития мощностей также готовы сотрудничать, - добавил глава Минпромторга РФ. - Сегодня мы располагаем достаточно большим арсеналом мер поддержки, которыми промышленные предприятия Осетии могут воспользоваться. Самый востребованный инструмент - льготные займы Фонда развития промышленности. В Северной Осетии создан свой региональный ФРП, и мы надеемся, что в ближайшее время он начнет реализовывать совместные проекты с федеральным ФРП, что значительно поможет развитию отрасли региона. Отдельно также хотел бы выделить механизм Единой региональной субсидии. Ее мы предлагаем для модернизации производства, или, в случае с региональными органами исполнительной власти - для докапитализации местных фондов развития промышленности.

Окажет Минпромторг и методическую помощь республике - в разработке индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

- У многих регионов проблема в том, что отсутствует промышленная площадка. У нас очень много промышленных площадок, которые нужно развивать, и мы будем работать в этом направлении. Ранее я встречался с представителями крупных предприятий республики, и одно из моих требований было - создать программу развития. Если эта программа будет, мы поймем, какие существующие инструменты поддержки можно применить, а что еще необходимо будет дополнить. Программа предполагает не только переоснащение производства, но и его расширение, - отметил Сергей Меняйло.

Он также сообщил, что планируется и модернизация программы среднего специального образования. Это, в свою очередь, поможет решить и вопрос безработицы, и вопрос нехватки высококвалифицированных кадров в промышленном секторе.

- Программу модернизации среднего специального образования сформируем под требования нынешнего времени. На предприятиях, в основном, нужны высококвалифицированные рабочие кадры. У нас сейчас высокая безработица, и при этом кадров не хватает, - подчеркнул Сергей Меняйло.