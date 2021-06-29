На Ставрополье сельские надбавки распространят на пенсионеров, перебравшихся из села в город

С 1 января 2022 года россияне, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут сохранить надбавку к пенсии в размере 25% не только при условии проживания в сельской местности, но и при переезде в город.

Соответствующее постановление, вносящее изменения в российское законодательство, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее сельские надбавки не распространялись на пенсионеров, которые переехали жить из села в город. Также надбавки отменялись, если населенный пункт, в котором проживали эти граждане, после административного преобразования стал относиться к городу. Устранить эту несправедливость поручил президент России.

Сегодня на Ставрополье сельскую надбавку в размере 25% к пенсии получают более 33 тысяч пенсионеров. Перерасчет пенсий по новому постановлению ориентировочно коснется 150 человек.

Напомним, доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году.

Получать их могут представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шоферы, энергетики. Главное, чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие.