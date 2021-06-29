В Георгиевске спасатели вызволили из плена собаку, застрявшую в сетке

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел в Георгиевске, днем 26 июня. Спасателям позвонила обеспокоенная хозяйка собаки. Питомец просунулалапу в разделительную сетку и выбраться из ловушки уже не мог.

Женщина попыталась самостоятельно извлечь лапку, но попытки не увенчались успехом. Тогда заботливая ставропольчанка вызвала на помощь спасателей.

На место прибыли пассовцы и обнаружили скулящую маленькую собачку. Она отчаянно пыталась выбраться на волю. Спасатели вытащили лапку животного из сетки и обработали необходимыми средствами рану.

После этого передали четвероногого друга хозяйке. Обрадованная женщина поблагодарила спасателей за оперативную помощь. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.