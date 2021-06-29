В Ставрополе решают, как будут спасать город от потопов

Одним из базовых условий для начала застройки новых участков в Ставрополе должно стать Создание ливневой канализации. Об этом губернатор региона заявил во время рабочей встречи с мэром краевого центра.

По словам Владимира Владимирова, после обильных дождей часто поступают жалобы от горожан, особенно развивающихся микрорайонов, что местами ливневки не справляются с потоками воды.

Градоначальник доложил о работе по «болевым» точкам. Так, в районе бульвара Зеленая Роща специалисты обустроили дополнительный сегмент ливневой канализации, а также ливнеперехват, которые предотвратят накопление воды на поверхности.

Уже началась разработка проектной документации для решения проблем со стоком ливневых вод на пересечении улиц Кулакова — Бруснева, а также в 530-м квартале. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ночью на 29 ноября в Арзгирском округе выпало более 50 мм осадков за короткий промежуток времени в сочетании со шквалистым ветром.

Специалисты уже начали комиссионные обследования территорий района для оценки реального положения дел после стихии. Об этом сообщил глава округа Алексей Палагута.