На Ставрополье прокуратура начала проверку после самоповреждения мужчины в Водоканале

Прокуратура Минеральных Вод начала проверку после выходки мужчины, который порезал себе руку в здании местного водоканала в знак протеста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых ставрополец показывает руку с порезами.

При этом мужчина утверждает, что сделал это, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, связанной с отключением воды в его офисе.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального ведомства, при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее «КП» писала, что начальник отдела «Дагэнерго» пойдет под суд за мошенничество на 1 млн рублей. Он обманул клиента, который хотел наладить подключение электросети.