В Кабардино-Балкарии на 19-летнего парня завели уголовное дело за секс с несовершеннолетней

В Кабардино-Балкарии расследуется дело против 19-летнего подростка из Нарткалы, который вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в СУ СКР по республике, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). По версии следствия, подозреваемый знал, что его подруга несовершеннолетняя.

- Без применения физического и психологического насилия в декабре 2020 года он вступил с потерпевшей в половое сношение, - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.