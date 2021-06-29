С заботой о братьях меньших: «Россети Северный Кавказ» подключат к ставропольским энергосетям значимый ветеринарный объект

Компания «Россети Северный Кавказ» обеспечит электроэнергией государственное бюджетное учреждение «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями животных».

Ветеринарному объекту филиалом «Ставропольэнерго» будет предоставлено 15 кВт мощности и третья категория надежности. Потребность в данном объеме возникла ввиду необходимости организации отдельного электропитания, так как ранее служба получала энергоснабжение от электроустановок другого собственника.

Для реализации технологического присоединения энергетики построят воздушную линию напряжением 0,4 кВ. Ее протяженность составит 300 метров.

Проектом также предусмотрен ряд других важных технических мероприятий. По окончании работ энергоснабжение объекта будет осуществляться от подстанции 35/10 кВ «Чернолесская».

Станция по борьбе с болезнями животных - центральное звено ветеринарной службы каждого района. Её основная задача - обеспечивать санитарное благополучие подконтрольной территории. Это важное направление, ведь без плановых диагностических исследований, вакцинаций и обработок невозможна эффективная борьба с болезнями животных, в том числе заразными.