На Ставрополье под колесами поезда погиб юноша

Трагедия произошла в черте Минераловодского округа. Там под колесами поезда погиб юноша 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СКФО. Правоохранители установили личность погибшего.

Им оказался житель Минеральных Вод. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Специалистам предстоит установить детали и обстоятельства происшествия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что под Пятигорском дерево упало на проходящую мимо женщину. Пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу.