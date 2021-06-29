На Ставрополье 29 июня поступило еще 36 тыс. доз первого и второго компонента

Губернатор Ставрополья в режиме видеоконференции провел рабочее совещание по вопросам проведения в регионе вакцинации против коронавирусной инфекции.

Владимир Владимиров отметил, что к утру вторника в регионе находилось более 100 тысяч доз вакцины, 22 тысячи из них – первый компонент.

В течение дня в регион поступило еще 36 тысячи доз первого и второго компонента. В ближайшие дни ожидаются новые поставки – более 40 тысяч доз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

За сутки от коронавируса в крае скончались семь пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 134 человек.