В шести городах Ставрополья продлили режим работы пунктов вакцинации от COVID-19

Пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила, что Владимир Владимиров постановил продлить рабочий день пунктов вакцинации от коронавируса в крупных городах региона. Теперь граждане смогут зайти после работы в медучреждение и получить прививку.

- Там, где количество обращений за прививкой выше, он поручил проработать возможности для продления работы пунктов до 21:00 мск. В первую очередь возможность будет рассмотрена в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Невинномысске, Михайловске, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о закупке доз вакцин. 29 июня Ставрополье получило еще 36 тысяч доз первого и второго компонента вакцины, теперь, по словам Владимирова, "дефицита нет".

За сутки от коронавируса в крае скончались семь пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 134 человек.