В Предгорном округе Ставрополья начали капремонт дорог за 50 млн рублей

Как сообщили в администрации Предгорного муниципалитета Ставропольского края, капитальный ремонт дорог коснется минимум 10 местных магистралей. Конечно, большая часть работ пройдет в районе Предгорья.

В частности, починят дороги поселка Железноводском, селе Винсады, поселке Пятигорском и других. В первых двух поселениях уделят внимание тем дорогам, по которым проезжает больше всего транспорта за день.

Финансирование - 50 миллионов рублей, которые выделили по государственной программе "Развитие транспортной системы".

- Благодаря поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в 2021 году ситуация с дорогами значительно улучшится. В первую очередь было принято решение ремонтировать дороги с наибольшим трафиком личного и общественного транспорта, а также ведущие к социально значимым объектам, – заявил глава округа Николай Бондаренко.