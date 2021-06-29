Мэр Невинномысска призвал горожан не истерить, а прививаться от коронавируса

Администрация Невинномысска сообщила, что градоначальник Михаил Миненков прокомментировал сложившуюся обстановку в городе. По его словам, главная задача каждого - не истерить, а прививаться.

- На сегодняшний день вакцинация – единственный возможный способ справиться с пандемией. Вчера у нас в городе болело 15 человек, сегодня – 60! После месячного перерыва по поручению Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова мы опять открыли ковидный госпиталь, опять носим маски, опять запасаем кислород, - рассказал Миненков.

Также он заявил, что прививка от коронавируса равнозначна прививке от простого гриппа.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, что Ставрополье преодолело дефицит вакцины в регионе. 29 июня привезли еще 36 тысяч доз.