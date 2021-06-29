Энергетики «Россети Северный Кавказ» в 4 регионах СКФО переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Фото: Россети.

На Северном Кавказе местами отмечено резкое ухудшение погоды (ливни, грозы, порывистый ветер). В четырех регионах зоны деятельности «Россети Северный Кавказ» энергетики переведены в режим повышенной готовности (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика и Дагестан).

Всего мобилизовано 295 бригад энергетиков (1 204 специалиста, 472 единицы спецтехники). В том числе в Чеченской Республике - 21 бригада (99 человек и столько же единиц техники); в Дагестане - 173 бригады (678 специалистов, 294 единицы транспорта); на Ставрополье - 53 бригады (142 энергетика, 18 единиц спецтехники); в Карачаево-Черкесии - 48 бригад (285 человек, 61 единица спецавтотехники).

Оперативно-выездные и мобильные бригады управляемого АО «Чеченэнерго», а также филиалов «Дагэнерго», «Ставропольэнерго» и «Карачаево-Черкесскэнерго» готовы к устранению спровоцированных непогодой нештатных ситуаций на энергообъектах в случае их возникновения.

Специалисты обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты и проводят постоянный мониторинг метеоусловий. Ведется контроль за состоянием работы энергооборудования.

Энергетики также напоминают: для сохранения жизни и здоровья важно неукоснительно соблюдать правила техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается самостоятельно восстанавливать электроснабжение; нельзя ближе 8-метрового расстояния приближаться к оборванным проводам ЛЭП, лежащим на земле или любых конструкциях.

Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаруженных повреждениях на энергообъектах можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф