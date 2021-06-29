В Карачаево-Черкессии выпало полторы нормы осадков за одни сутки

Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что после обильных осадков в республике начались аварийно-восстановительные работы. За сутки здесь выпало полторы нормы осадков за сутки.

- Провел заседание республиканской комиссии по ЧС. Тема - текущая ситуация, сложившаяся в результате комплекса неблагоприятных метеорологических условий на территории Карачаево-Черкесии, когда за сутки выпало полторы, а в Зеленчукском районе две нормы осадков, - заявил Темрезов.

Во многих районах сильно повысился уровень воды в реках, многие села и дома в городах затопило. Пострадавших нет, сейчас сотрудники МЧС и ЖКХ занимаются оказанием помощи гражданам.

В ближайшие дни погода придет в норму, поэтому власти смогут спокойно вернуть жизнь местных жителей в привычное русло.