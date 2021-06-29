Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика29 июня 2021 19:43

Правительство Дагестана сняло с поста трех своих представителей

Пока что причины не уточняются
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Правительство Дагестана опубликовало постановление, в котором сказано о освобождении от должностей представителей на общественных началах в трех районах республики.

- Абакарова Аскендера Бунияминовича- представителя Правительства Республики Дагестан Ненецком автономном округе; Малачиева Магомеда Ибрагимовича - представителя Правительства Владимирской области; Ярахмедова Насрула Абдулмаджидовича - рской области; Ярахмедова Насрулу Абдулмаджидовича - представителя Правительства Республики Дагестан Белгородской области, - сказано в сообщении.

Причины не указываются.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что бывший начальник МЧС Ставропольского края пойдет под суд за мошенничество.