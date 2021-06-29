В Советском округе Ставрополья в ДТП погибли три человека, двое в реанимации

Водитель иномарки остался жив. Фото: Госавтоинспекция

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что около 17:00 в Советском округе Ставрополья столкнулись Хендэ Санта фе и ВАЗ-21099. Трое человек скончались на месте от травм, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 280 км автодороги "Кочубей -Зеленокумск - Минеральные Воды". Пока неизвестно, кто стал виновником ДТП. Все участники происшествия - жители Ставропольского края. В ВАЗе были водитель и трое пассажиров, выжил только один пассажир. Водителя иномарки смогли спасти, двоих выживших забрала реанимация.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции и следствия. Обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" рассказывала про громкое ДТП с детской баскетбольной командой, на машину которой опрокинулась фура. Некоторые девочки погибли, многих госпитализировали.