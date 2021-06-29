После ДТП с тремя смертями на Ставрополье завели уголовное дело

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после аварии в Советском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На трассе "Кочубей - Минводы" столкнулись два легковых автомобиля. Три человека погибли, еще двое пострадали. На место выезжал районный прокурор. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшие смерть двух и более лиц".

- По данному факту прокуратурой края организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.