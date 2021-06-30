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Общество30 июня 2021 8:23

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 142 человека

Число зараженных в крае достигло 57181
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 75 человек и в целом составляет свыше 53,9 тысячи.

За весь период пандемии на Ставрополье проведено уже более 1 миллиона 993 тысяч тестирований на коронавирус. Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены вчера.

За сутки заболело еще 142 человека. Число зараженных в крае достигло 57181. За сутки скончались еще семь пациентов, в которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в нашем регионе от ковида скончались 1673.