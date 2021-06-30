Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае

В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 39 человек. Число зараженных в краевом центре достигло 10875. На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу заболевших в регионе.

На втором месте расположился Кисловодск, на третьем – Железноводск. В Нефтекумском округе, Невинномысске и в Георгиевском городском округе по 8 заболевших в сутки выявили.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число выздоровевших от коронавируса увеличилось еще на 75 человек и в целом составляет свыше 53,9 тысячи.

За весь период пандемии на Ставрополье проведено уже более 1 миллиона 993 тысяч тестирований на коронавирус. Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены вчера.

За сутки заболело еще 142 человека. Число зараженных в крае достигло 57181. За сутки скончались еще семь пациентов, в которых болезнь протекала в тяжелой форме.