Жительница Ставрополья перевела мошеннику более 1,5 млн рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

32-летней жительнице Невинномысска позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником брокерской компании. Собеседник рассказал, что может помочь выгодно вложить деньги в перспективные активы и пообещал хорошую прибыль.

Женщина поверила незнакомцу, зарегистрировалась на торговой интернет-площадке и тут же перевела деньги на указанный псевдоброкером счет.

Потом она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила свыше 1,5 миллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье прокуратура начала проверку после самоповреждения мужчины в Водоканале. Ранее в сети опубликовали кадры, на которых ставрополец показывает руку с порезами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владелица бывшей дачи Арашуковых пожаловалась на угрозы и преследования

Ее адвокат считает, что на Илону Ябс давят в преддверии суда над Раулем и Рауфом (Подробнее)