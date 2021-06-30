Пятигорчанку, на которую упало дерево, перевезут в Ставрополь на операцию

Пострадавшую с травмами доставили в больницу

29 июня 2021 года в Пятигорске случилась чрезвычайная ситуация. На улице 1-я линия на женщину упала большая ветка. К счастью, рядом находились неравнодушные прохожие и вызвали медиков.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Инцидент прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

- Дерево зеленое, не аварийное. Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом - компрессионный перелом позвоночника, в первую городскую больницу. Принято решение о переводе в Ставрополь, где проведут операцию, - поделился градоначальник.

Состояние средней тяжести, сообщил глава Пятигорска

Врачи оценивают состояние женщины, как средней тяжести. Пострадавшей окажут полную медицинскую помощь.

- Пообщался с мужем пострадавшей о необходимости оказания иной социальной помощи. Держим ситуацию на контроле, - добавил глава Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске следователи начали проверку после падения дерева на женщину.