«Единая Россия» приостановила членство гендиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь», подозреваемого в крупной растрате

Членство в «Единой России» гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергея Бондаренко приостановлено. Об этом сообщили в краевом отделении партии.

- В связи с возбуждением уголовного дела и в соответствии с Уставом «Единой России» членство Сергея Бондаренко в партии приостановлено до решения суда. Если по решению суда Сергей Бондаренко будет оправдан, его членство в партии будет восстановлено, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе задержали главу компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергея Бондаренко. Мужчина проходит по делу о крупной растрате. Его задержали на рабочем месте.

Заместители Бондаренко также проходят фигурантами уголовного дела. Осенью бывшего замдиректора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и экс-исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Сергея Харькова задержали.

По версии следствия, Гридневу передали 200 тысяч рублей взятки от одной организации. Посредником выступил Харьков.