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Происшествия30 июня 2021 12:38

В Пятигорске за оскорбления в адрес матери мужчина зарезал друга

Сейчас следователи опрашивают свидетелей инцидента, проводят ряд судебных экспертиз
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Пятигорске ранее судимый 49-летний мужчина обвиняется в убийстве. Выяснилось, что 10 апреля 2021 года он вместе со знакомым распивал спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора.

Мужчина оскорбил мать обвиняемого. Во время конфликта мужчина вооружился кухонным ножом и пару раз ударил в грудь потерпевшего.

От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей инцидента, проводят ряд судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.