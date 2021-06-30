В Пятигорске за оскорбления в адрес матери мужчина зарезал друга

В Пятигорске ранее судимый 49-летний мужчина обвиняется в убийстве. Выяснилось, что 10 апреля 2021 года он вместе со знакомым распивал спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора.

Мужчина оскорбил мать обвиняемого. Во время конфликта мужчина вооружился кухонным ножом и пару раз ударил в грудь потерпевшего.

От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей инцидента, проводят ряд судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.