Автодилер в Минводах рассказал о преимуществах кроссовера SKODA KAROQ

Кроссовер SKODA KAROQ.

А вы знали, что ŠKODA Yeti - это первый современный кроссовер чешской марки, ставший предшественником ŠKODA Karoq. Интересно, что изначально компания не планировала ставить на поток их выпуск. Можно сказать, ее уговорили это сделать довольные концептом журналисты и гости главных европейских автосалонов 2005 года. И вот теперь именно класс кроссоверов (SUV) считается популярнейшим на российском рынке.

SUV-ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА

Представители класса SUV взяли лучшие черты от машин других категорий. Рассмотрим ŠKODA Karoq: практичный кузов от универсала сочетается с элегантной формой крыши как у купе, имеется высокая посадка минивэна, система полного привода и увеличенный дорожный просвет как у внедорожника. И при этом кроссовер экономичнее последнего (расход топлива меньше и обслуживание дешевле), но выглядит так же впечатляюще.

Дополнительный шарм Karoq придают галогенные фары с раздельными лампами H7 для ближнего и дальнего света и светодиодные дневные ходовые огни. К ним предлагается система автоматического управления дальним светом. Камера, установленная в верхней части ветрового стекла, следит за тем, чтобы дальний свет сам включался на скорости от 60 км/ч и выключался ровно на то время, когда он может ослепить встречных или попутных участников движения.

Брутальность ŠKODA Karoq подчеркивают угловатые арки колес, как у модели Kodiaq. Противотуманные фары установлены на уровне решетки радиатора (так их не повредить на бездорожье или въехав в сугроб). И помимо камеры заднего вида с омывателем и датчиков парковки имеется парковочный автопилот: он сам найдет подходящее место, расположенное параллельно или перпендикулярно проезжей части, покрутит за водителя руль - человеку остается управлять газом-тормозом.

Вообще, Karoq сделан с учетом возможных испытаний в городе и на природе. Черные пластиковые элементы в нижней части кузова, например, устойчивы к царапитам. Притерлись бампером или порогом? Неудачно открыли дверь? Не беда. Двери кроссовера - с многоконтурным уплотнением, они прикрывают значительную часть порогов, что снижает риск испачкать одежду при посадке и высадке.

Еще одна особенность кузова ŠKODA Karoq - короткие свесы (колеса расположены близко к бамперам). Говорит это о том, что имеется запас пространства в салоне. Полноприводный Karoq, кстати, имеет дорожный просвет еще больше, чем кроссовер. Прибавку обеспечивают более широкие и высокие шины (16-е колеса (225/60 R16) или 17-е (225/50 R17). Эксклюзивно для «Карока» с приводом 4х4 предлагаются даже 18-е диски с шинами 225/50 R18. Для ŠKODA Karoq предлагается две информационно-развлекательные системы. Начального уровня - Swing (цветной сенсорный экран диагональю 6,5 дюйма, восемь динамиков, USB-разъем типа C). И система Bolero (в старшей комплектации Style). От базовой она отличается увеличенным до 8 дюймов экраном с сенсорными клавишами и более богатым функционалом, включая голосовое управление.

БЕЗОПАСНОСТЬ ŠKODA KAROQ - НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ: МАКСИМАЛЬНЫЕ ПЯТЬ ЗВЕЗД В НЕЗАВИСИМОМ РЕЙТИНГЕ EURO NCAP.

Karoq отлично подходит на роль семейной машины - единственной или дополнительной. Можно пользоваться по очереди: папа не скажет, что автомобиль «маленький и женский», мама не отвергнет предложение сесть за руль на том основании, что она «совершенно не чувствует габаритов».

Еще одно преимущество - большой багажник (426 л) от пола, под которым лежит докатка, до съемной полки на уровне окон. В «Стайле» есть и лючок для перевозки длинномеров - «лыжный лючок», его называют. Благодаря ему и откидному подлокотнику появляется возможность использовать в «Кароке» оригинальный чехол для перевозки и переноски лыж. Полноприводная машина как нельзя лучше способствует занятию активными видами отдыха или по крайней мере строительству планов в отношении «здорового образа жизни».

Все подробности о моделях, сервисном обслуживании и возможности пройти тест-драйв можно узнать в «СтрелаАвто» - официального дилера ŠKODA в Минводах: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1. Тел. +7 (87922) 65353, www.strela-avto.ru

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