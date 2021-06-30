В здравницах Ставрополья внедряются программы реабилитации после коронавируса

Сегодня, 30 июня проходит «прямая линия» президента России Владимира Путина. Первая тема – противодействие коронавирусной пандемии. Это не только вакцинация, но и помощь в восстановлении здоровья тех, кто перенес COVID-19.

- Сегодня это отдельная задача, которую отметил президент. Он поручил создать такую систему реабилитации, и это будет поддержано государством. Ставрополье готово включиться в эту работу, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, в санаториях Кавказских Минеральных Вод – всероссийской здравнице – уже разработаны специальные комплексы процедур.

Они укрепляют дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую системы. Сейчас такие программы становятся постоянной составляющей комплекса оздоровительных услуг на курортах нашего края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Путин объяснил, что с жителей КЧР незаконно просят по 200 тысяч рублей за газификацию. В республике сообщили, что уже приступили к рассмотрению вопроса, заданного во время прямой линии с президентом.

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